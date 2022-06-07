Вадим Боровик: Происходит глобальный передел мира

Сейчас происходит глобальный передел мира. И он всегда будет болезненным. Поэтому, послушайте, когда вы думаете, что кто-то будет голодать, они с этим давно смирились. Сами голодать не будут. У них контроль двух резервных валют, они купят втридорога. А сейчас весенне-летний период, у них есть время закупиться и нефтепродуктами, и газом, и продовольствием. А страны третьего мира, о которых они так якобы переживают, они как голодали, так и будут, просто увеличится число голодающих. Их задача сегодня в этом противостоянии выстоять. Если Союзное государство сумеет создать для них такие условия, когда это будет влиять на их социально-политическую стабильность, т.е. европейские избиратели, американские избиратели будут требовать более мягкой санкционной политики, поскольку это реально отражается и на их уровнях жизни, то это может привести к каким-то позитивным результатам.

Вадим Боровик, политолог

