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Вадим Елфимов: Олимпийское движение с душком западных ценностей полностью себя дискредитировало

Олимпийское движение с душком западных ценностей полностью себя дискредитировало. Это не наш путь. Такое мнение в эфире "Клуба редакторов" высказал политолог Вадим Елфимов. Эксперт уверен, нам необходимо развивать традиционный дух спортивного состязания.

За что немец получил высшую меру наказания в Беларуси? Что на самом деле стоит за разговорами о мире и почему интересы украинских военных существенно отличаются от планов официального Киева? Об этом и не только смотрите в полном выпуске программы "Клуб редакторов".

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