Вадим Гигин: Честность и открытость - отличительные черты белорусской информационной работы

Вадим Гигин, председатель правления белорусского общества "Знание":

Отличительная черта белорусской информационной работы - это честность и открытость. Видите, какой пример нам подает Президент, человек, который не понаслышке знает, что такое общество "Знание". Это была его идея возродить это живое общение с людьми: наши знаменитые диалоговые площадки. Конечно, мы не забываем и про другие формы - сейчас наша ставка на социальные сети, на продвижение в интернет-пространстве. Мы постоянно ищем новые формы, но не забываем о классических лекциях. Мы видим, что это не отталкивает и наше молодое поколение.