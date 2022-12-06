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Вадим Гигин: Честность и открытость - отличительные черты белорусской информационной работы
Честность и открытость - отличительные черты белорусской информационной работы, а разговаривать с белорусами нужно серьезно, открыто и прямо. Об этом во время брифинга в Национальном пресс-центре заявил председатель правления общества "Знание" Вадим Гигин.
Отметим, возрожденное по инициативе Президента общество в этом году отмечает 75-летие. "Знание" сегодня присутствует на многих белорусских площадках, также сотрудничает с министерствами и ведомствами. Только в текущем году была проведена масштабная информационно-просветительская работа. В дальнейшем планируется быть еще более активными онлайн, а также в живом формате: в рамках диалогов и лекториев.
Вадим Гигин, председатель правления белорусского общества "Знание":
Отличительная черта белорусской информационной работы - это честность и открытость. Видите, какой пример нам подает Президент, человек, который не понаслышке знает, что такое общество "Знание". Это была его идея возродить это живое общение с людьми: наши знаменитые диалоговые площадки. Конечно, мы не забываем и про другие формы - сейчас наша ставка на социальные сети, на продвижение в интернет-пространстве. Мы постоянно ищем новые формы, но не забываем о классических лекциях. Мы видим, что это не отталкивает и наше молодое поколение.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
С нашей точки зрения, общественно-политическое самосознание нашей молодежи растет, увеличивается и совершенствуется. У нашей молодежи есть позитивный внутренний задел не поддаваться на провокации, а анализировать и предлагать свои пути решения.
Белорусское общество "Знание" также подписало соглашение о сотрудничестве с фондом "Историческая память". Поле для сотрудничества значительное: это издательская деятельность, проведение публичных мероприятий с участием белорусских и российских историков.
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