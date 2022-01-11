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Вадим Гигин о вопросах по обновлению Конституции, которые находятся в топе обсуждаемых
Граждане Беларуси проявляют неподдельный интерес к обновленной Конституции. Особый интерес в регионах. Обсуждения Основного закона проходят с участием депутатов, общественных деятелей и ученых. Сегодня такой диалоговой площадкой стала аудитория в Минспорта и туризма, где кроме представителей отрасли присутствовали и специалисты из Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Все они сходятся во мнении, что в нашем обществе присутствует осознание того, что мы формируем правила жизни на несколько поколений вперед. И тот живой интерес уже определил ряд тем, обсуждение которых среди жителей Беларуси идет наиболее активно.
На первом месте это ВНС, что это за орган, какие полномочия, как будет формироваться. На втором месте это вопросы, связанные со статусом социального государства, в частности, сохранение бесплатного здравоохранения, бесплатной медицины, права на образование, права людей с ограниченными возможностями, молодежь. Следующий вопрос - это президентская власть, порядок избрания президента, его полномочия. Затем верховенство национального и международного законодательства. И брачно-семейные отношения. Вот эти вопросы находятся в топе обсуждаемых тем.
Ознакомиться с проектом изменений и дополнений Конституции для всенародного обсуждения можно на официальном сайте Президента Республики Беларусь.
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