Вадим Гигин о вопросах по обновлению Конституции, которые находятся в топе обсуждаемых

На первом месте это ВНС, что это за орган, какие полномочия, как будет формироваться. На втором месте это вопросы, связанные со статусом социального государства, в частности, сохранение бесплатного здравоохранения, бесплатной медицины, права на образование, права людей с ограниченными возможностями, молодежь. Следующий вопрос - это президентская власть, порядок избрания президента, его полномочия. Затем верховенство национального и международного законодательства. И брачно-семейные отношения. Вот эти вопросы находятся в топе обсуждаемых тем.

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества "Знание"