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Вадим Гигин рассказал о о трех чудовищных планах фашистской Германии
Председатель правления РГОО "Знание" Вадим Гигин поделился мнением, что вопрос памяти о Великой Отечественной войне - принципиальный. Его слова цитирует БЕЛТА.
"Вопрос памяти о Великой Отечественной войне - принципиальный. Это то, что объединяет белорусов. Много споров о нашей национальной идее, какая она. Но в ней точно есть большая составляющая памяти о войне и памяти о принесенных жертвах, памяти о героизме. Ведь белорусский народ не просто убивали - враг ставил целью полное уничтожение наших людей", - сказал Вадим Гигин.
Эксперт рассказал о трех чудовищных планах фашистской Германии. "Военный план "Барбаросса", в нем была, кстати, составляющая отношения к мирному населению, что это будет не так, как на Западе. "Зеленая папка" Геринга (план "Ольденбург". - Прим. БЕЛТА) - это план экономической эксплуатации, а в него был включен массовый голод. Министерство продовольствия и сельского хозяйства разработало план, где около 30-40 млн на оккупированной территории Советского Союза должны были быть уничтожены. И план "Ост". Это депопуляция, то есть уничтожение жителей России, Беларуси, Украины. Разная процентовка была, но для Беларуси - 75% выселить. А что такое в нацистском понимании "выселить за Урал"? Это уничтожить. Они же евреев типа "выселяли". До Освенцима выселяли. Часть уничтожить - это прежде всего активную часть (интеллигенция, коммунисты, комсомольцы). Остальную - у них были критерии германизировать, превратив в рабов, все равно они не были бы полноценными участниками Рейха. И заселить за 30 лет нашу территорию немецкими хозяевами", - добавил Вадим Гигин.
"Все было проработано. Вагоны построены специально двухэтажные, на которых немецкие господа сюда должны были ездить. По городам было расписано, сколько должно жить немцев, сколько их должно обслуживать рабов из местного населения. Это была цель. И они ее начали реализовывать уже с 1941 года в разных масштабах", - заключил эксперт.
Фото: БЕЛТА
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