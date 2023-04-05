Вадим Гигин рассказал о о трех чудовищных планах фашистской Германии

"Вопрос памяти о Великой Отечественной войне - принципиальный. Это то, что объединяет белорусов. Много споров о нашей национальной идее, какая она. Но в ней точно есть большая составляющая памяти о войне и памяти о принесенных жертвах, памяти о героизме. Ведь белорусский народ не просто убивали - враг ставил целью полное уничтожение наших людей", - сказал Вадим Гигин.

Эксперт рассказал о трех чудовищных планах фашистской Германии. "Военный план "Барбаросса", в нем была, кстати, составляющая отношения к мирному населению, что это будет не так, как на Западе. "Зеленая папка" Геринга (план "Ольденбург". - Прим. БЕЛТА) - это план экономической эксплуатации, а в него был включен массовый голод. Министерство продовольствия и сельского хозяйства разработало план, где около 30-40 млн на оккупированной территории Советского Союза должны были быть уничтожены. И план "Ост". Это депопуляция, то есть уничтожение жителей России, Беларуси, Украины. Разная процентовка была, но для Беларуси - 75% выселить. А что такое в нацистском понимании "выселить за Урал"? Это уничтожить. Они же евреев типа "выселяли". До Освенцима выселяли. Часть уничтожить - это прежде всего активную часть (интеллигенция, коммунисты, комсомольцы). Остальную - у них были критерии германизировать, превратив в рабов, все равно они не были бы полноценными участниками Рейха. И заселить за 30 лет нашу территорию немецкими хозяевами", - добавил Вадим Гигин.