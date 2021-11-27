Вадим Ипатов: Народ - это источник власти, а ВНС - высший представительный орган

Народ - это источник власти, а ВНС - высший представительный орган. Об этом заявил директор Национального центра законодательства и правовых исследований. Вадим Ипатов стал гостем программы "Вопрос номер один".

Закрепление статуса ВНС как органа народовластия в Конституции

Спикер подробно остановился на формировании и целях народного вече. В частности, Вадим Ипатов рассказал: состав ВНС может достигать тысячи двухсот человек. Возможно участие приглашенных. Делегатов Всебелорусского народного собрания предлагается избирать на 5 лет. А собираться ВНС будут минимум раз в год. Статус народного вече предлагается закрепить в Конституции. Это на неделе обсуждали и на совещании у Президента.

Работа по подготовке изменений в Конституцию вышла на финишную прямую

Новая Конституция или совершенствуем прежнюю? Что в фундаменте, и сохранится ли преемственность? Что появится принципиально нового? Обновление Конституции - вызов не только для экспертов и власти, но и для всех белорусов. Каким будет Основной закон страны - полная версия программы уже доступна на всех интернет-платформах АТН.