Вадим Ипатов в выездной студии о явке избирателей и проведении выборов

Центризбирком продолжает собирать данные о явке избирателей. Насколько активны белорусы, узнаем прямо сейчас. Во Дворце Республики работает наша съемочная группа.



В студии Вадим Ипатов, зампредседателя Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов (видео).