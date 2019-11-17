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Вадим Ипатов в выездной студии о явке избирателей и проведении выборов

Центризбирком продолжает собирать данные о явке избирателей. Насколько активны белорусы, узнаем прямо сейчас. Во Дворце Республики работает наша съемочная группа.

В студии Вадим Ипатов, зампредседателя Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов (видео).

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