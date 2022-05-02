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Вадим Синявский: 8 героев Советского Союза были пожарными
В Год исторической памяти Министерство по чрезвычайным ситуациям заполняет белые страницы доблести и славы воинов Великой Отечественной войны.
Об этом в проекте АТН "Вопрос номер один" рассказал руководитель ведомства Вадим Синявский. Проведена большая архивная работа. И установлено, что 8 героев Советского Союза были пожарными. Причем их подвиги помнит не только белорусская земля! А теперь имена воинов-победителей вписаны и в героическую историю белорусских спасателей: на домах, где жили или работали герои, установят мемориальные доски.
Полная версия проекта "Вопрос номер один".
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