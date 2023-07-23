3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Вадим Синявский: Безопасности много не бывает!
Мы всегда ищем там, где можно доработать. Об этом в интервью программе "Главный эфир" рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.
Он отметил, что, он как министр, для своих подчиненных ставит задачу найти те точки роста, те точки, от которых можно оттолкнуться, чтобы сделать еще лучше. Он подчеркнул, что безопасности много не бывает.
Да, есть определенные успехи. Есть успехи в снижении количества пожаров. Такую положительную динамику мы отмечаем уже третий год подряд. Есть серьезные показатели в снижении числа погибших на пожарах. На сегодняшний день на 5 % снижено количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И на 25 % снижено количество гибели людей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все