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Вадим Синявский: Безопасности много не бывает!

Мы всегда ищем там, где можно доработать. Об этом в интервью программе "Главный эфир" рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

Он отметил, что, он как министр, для своих подчиненных ставит задачу найти те точки роста, те точки, от которых можно оттолкнуться, чтобы сделать еще лучше. Он подчеркнул, что безопасности много не бывает.

Да, есть определенные успехи. Есть успехи в снижении количества пожаров. Такую положительную динамику мы отмечаем уже третий год подряд. Есть серьезные показатели в снижении числа погибших на пожарах. На сегодняшний день на 5 % снижено количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И на 25 % снижено количество гибели людей.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси

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