Вадим Синявский: Безопасности много не бывает!

Да, есть определенные успехи. Есть успехи в снижении количества пожаров. Такую положительную динамику мы отмечаем уже третий год подряд. Есть серьезные показатели в снижении числа погибших на пожарах. На сегодняшний день на 5 % снижено количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И на 25 % снижено количество гибели людей.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси