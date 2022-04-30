Вадим Синявский о том, как используется лес из чернобыльской зоны

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в проекте "Вопрос номер один" рассказал, что ежегодно восстанавливается 340 га леса. По мнению специалистов, естественным путем к 2030 году будет восстановлено более 31 тыс. га леса.



Спелый лес произрастает больше 70 лет. Когда идет его заготовка, в коре дерева находится соответствующая доза радиации, эту кору использовать нельзя. Когда снимается кора и исследуется сам ствол дерева, то он как раз находится в допустимых требованиях по норме радиации.



"По поручению главы государства в 2021 году КГК было подсчитано и определено, что на 456 метрах кубических древесины может вестись активная заготовка леса. Безусловно, на нем нужно проводить комплексный контроль по дозе радиации. Это делается при определении места вырубки. Когда идет лесопиление, исследуется дерево, которое заготовлено. В последующем оно еще исследуется припроизводстве в соответствующих цехах", - подытожил Вадим Синявский.



