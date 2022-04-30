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Вадим Синявский рассказал о главной задаче, которая стоит перед МЧС в чернобыльской зоне

Вадим Синявский рассказал о главной задаче, которая стоит перед МЧС в чернобыльской зоне

"Наша самая главная задача - обеспечить безопасное нахождение там людей, которые туда прибывают с определенными целями. Кто-то прибывает туда на экскурсии, кто-то на охотничьи туры, например, в 2021 году было проведено 38 таких охотничьих туров. Все должно быть безопасно", - констатировал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Полный выпуск проекта смотрите здесь.

Также в МЧС уделяют большое внимание противопожарной безопасности на территории заповедника и прилегающих к нему территорий.

Интервью с министром по чрезвыйчайным ситуация Республики Беларусь в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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