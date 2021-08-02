Вадим Синявский в проекте "Разговор у Президента"

По договорам с зарубежными странамиавиацией МЧСзаработано более 16 миллионов долларов.

Об этомвинтервью Агентству теленовостей рассказалминистр по чрезвычайным ситуациям. Вадим Синявский отметил, что средства позволяют совершенствовать профессиональное мастерство пилотов, а также снижают нагрузку на бюджет по поддержанию летной годности авиационной техники.

Все, что осталось за кадромрабочей встречи на высшем уровне,покажем в проекте "Разговор у Президента".