Вахтер минского общежития помогла задержать подозреваемого в педофилии

Я предположила, что это не сестра, поскольку девочка была с другой фамилией, из другого места жительства и, соответственно, никогда к нему не приходила, его никогда не посещала. Я подождала 15 минут, чтобы он спустился, можно было разрешить этот вопрос, поговорить. Он не отреагировал. Тогда я, добросовестно выполняя свои обязанности, решила обратиться в правоохранительные органы.

Работница минского общежития