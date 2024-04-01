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Вахтер минского общежития помогла задержать подозреваемого в педофилии
Бдительная работница одного из столичных общежитий помогла оперативникам задержать подозреваемого в педофилии.
Как сообщили в милиции, фигуранту 21 год, он один из жильцов корпуса. Его поведение смутило вахтера. Парень пригласил к себе 14-летнюю девочку и представил ее сестрой. Однако при проверке документов их фамилии не совпадали. Фигурант поднялся со школьницей в комнату, запер дверь на замок и не реагировал на стук. Заподозрив неладное, консьерж тут же позвонила по номеру 102.
Я предположила, что это не сестра, поскольку девочка была с другой фамилией, из другого места жительства и, соответственно, никогда к нему не приходила, его никогда не посещала. Я подождала 15 минут, чтобы он спустился, можно было разрешить этот вопрос, поговорить. Он не отреагировал. Тогда я, добросовестно выполняя свои обязанности, решила обратиться в правоохранительные органы.
Оперативники в сфере нравов Партизанского РУВД прибыли по сообщению и задержали 21-летнего работника столичного предприятия. Установлено, что задержанный в социальной сети познакомился с 14-летней минчанкой. На протяжении года фигурант вел со школьницей переписку на различные темы, в том числе высылал интимные фото и видео, а также предлагал встретиться. Мужчина уговорил несовершеннолетнюю прийти к нему в гости и вступил с ней в интимные отношения.
Не знаю, что у меня было в голове. Мы зашли ко мне, я помог ей снять куртку. После этого пошли поцелуи, обнимания.
По данному факту возбуждено уголовное дело. И оно в биографии парня уже не первое. Задержанный ранее попадал в поле зрения милиции за изготовление и распространение порнографических материалов.
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