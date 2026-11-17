Осенне-зимний период - время повышенного контроля для агропромышленного комплекса. Внимание - качеству кормов, условиям содержания и профилактике сезонных заболеваний.

В столичном Институте экспериментальной ветеринарии в коллекции примерно 150 штаммов микроорганизмов. На их основе создают биопрепараты для укрепления иммунитета животных и птиц. Всего в ассортименте 23 вакцины. Новинка - для профилактики болезни Ньюкасла (вирусное заболевание пернатых).

Юрий Насонов, заведующий отделом Института экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского:

"Вакцина отличается тем, что она содержит два штамма. Классический штамм вакцины, который применяется во всех вакцинах - и зарубежных, и наших, которые мы до этого разрабатывали. Мы добавили туда еще азиатский серотип, который в последнее время стал актуален на всей территории евразийского пространства. Подготовлено 130 тыс. доз вакцины, она прошла контроль и готова к реализации".

Наши препараты уникальны. Они содержат штаммы микроорганизмов, которые не входят в состав зарубежных вакцин, представленных на рынке.