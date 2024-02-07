Вакцина от кариеса может появиться в Беларуси

Вакцину от кариеса разрабатывают в Беларуси. Об этом сообщил журналистам ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.



"Это достаточно новый проект, который мы запустили в первых числах января, - это разработка препаратов или вакцины от кариеса зубов. С нашими химиками, а также Национальной академией наук мы пытаемся создать препарат, вакцину, которая бы препятствовала размножению стрептококка Streptococcus mutans", - рассказал Сергей Рубникович.



По его словам, вакцина будет препятствовать прикрепляемости этих микроорганизмов к твердым тканям зуба.



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