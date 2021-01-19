Вакцинация медиков от коронавируса сегодня стартовала в Беларуси

Прививают медработников российским препаратом "Спутник V". В Минске - 11-я поликлиника стала третьим учреждением здравоохранения в этой программе. Среди добровольцев пока 30 сотрудников. В данной поликлинике будут прививать всех медиков Ленинского района столицы, а также учителей. Именно работники системы образования - следующие в очереди на получение вакцины. Всего же на первом этапе только в Минске планируют привить 2 285 медработников из зоны риска.



Добровольцам вводят первый компонент препарата. Второй - через 21 день. Подробности - в наших следующих выпусках.



