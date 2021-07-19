Вакцинация на предприятиях - 198 выездных бригад работают в Могилевской области

На предприятия то, что приезжают, очень удобно. Потому что уже осознанно решили сделать прививку и собиралась идти узнавать всю процедуру в поликлинику, и тут удачно совпало, что приехали именно прививать на комбинат. Начинаются какие-то волны и решила, что не надо, наверное, ждать, пока заболеешь.

Олеся Володченко, начальник художественной мастерской ОАО "Моготекс"