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Вакцинация на предприятиях - 198 выездных бригад работают в Могилевской области
На предприятия то, что приезжают, очень удобно. Потому что уже осознанно решили сделать прививку и собиралась идти узнавать всю процедуру в поликлинику, и тут удачно совпало, что приехали именно прививать на комбинат. Начинаются какие-то волны и решила, что не надо, наверное, ждать, пока заболеешь.
Мы приезжаем на предприятия, конечно, с соблюдением холодовой цепи. Все соблюдается, созданы все условия для того, чтобы провести вакцинацию. Это очень быстро, это удобно. И мы можем привить сразу большое количество желающих прививаться. Это очень важно.
До начала сезона простуд для медиков региона задача привить до 80 % населения области. Именно в этом случае есть надежда на создание коллективного иммунитета.
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