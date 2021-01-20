Вакцинация от коронавируса сегодня началась в Гомельской области

Первыми прививки получают медработники. Для этого в регион поступила партия вакцины "Спутник V" - почти 4 с половиной тысячи.



На данном этапе вакцина распределена в Гомель, Мозырский, Калинковичский, Ветковский и Чечерский районы. В течение месяца ждут и дополнительные партии вакцины, чтобы распределить по всей области. Массовая вакцинация населения области планируется с апреля этого года.







В Беларуси началась иммунизация медработников от COVID-19



