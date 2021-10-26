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Вакцинация против коронавируса продолжается в Минске и Минской области

Иммунизация добровольная и бесплатная. На выбор несколько препаратов. Получить порцию здоровья можно на базе медучреждений, работают и выездные бригады. Также пациенты оценили удобство специальных пунктов, где можно сделать прививку. Один из таких открыт на станции метро "Ковальская слобода". Ежедневно там вакцинируют до 100 человек.

Мы наблюдаем, что пациенты активнее интересуются и более активно приходят на вакцинацию. Также мы видим сейчас, у что у вакцинированных людей COVID-заболевание проходит в более легкой форме. Они не попадают в стационар, они наблюдаются амбулаторно - на дому. То есть вакцинация сейчас действительно доказывает свою эффективность, она работает.
Екатерина Гусар, заместитель главного врача клинической поликлиники № 39 г. Минска

Специальная подготовка к вакцинации не требуется. Достаточно при себе иметь паспорт. Также важно, чтобы у пациента было хорошее самочувствие. Зеленый сертификат можно получить после полного антиковидного курса. Ревакцинация - не раньше чем через полгода.

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