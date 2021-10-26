Вакцинация против коронавируса продолжается в Минске и Минской области

Мы наблюдаем, что пациенты активнее интересуются и более активно приходят на вакцинацию. Также мы видим сейчас, у что у вакцинированных людей COVID-заболевание проходит в более легкой форме. Они не попадают в стационар, они наблюдаются амбулаторно - на дому. То есть вакцинация сейчас действительно доказывает свою эффективность, она работает.

Екатерина Гусар, заместитель главного врача клинической поликлиники № 39 г. Минска