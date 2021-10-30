Вакцинация, ситуация с кислородом, работа мониторинговых групп - об этом Д. Пиневич расскажет в "Главном эфире"

За сутки зарегистрированы 1992 пациента с COVID-19

Минздрав обновил данные за сутки - зарегистрированы 1 992 пациента с COVID-19, выписаны - 2 158. Повышение температуры, слабость, миалгия, кашель, а еще головная боль и тошнота. С такими симптомами чаще всего в больницу обращаются беременные женщины с коронавирусом.

Особенности дельта-штамма

Медики напоминают, беременность - это фактор риска тяжелого течения болезни. С приходом дельта-варианта клинические проявления инфекции в целом развиваются гораздо быстрее - иногда состояние пациентов с легким течением может стремительно ухудшиться в считанные часы и стать критическим. Болеют лица, которые уже переносили вирус. Чаще стали болеть молодые люди! При этом количество вакцинированных пациентов, которые оказались в реанимации, остается минимальным.