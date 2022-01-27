Вакцинация студентов идет активно в Минске

В столице и области продолжается иммунизация населения. К массовой вакцинации против COVID-19 активно присоединяются и студенты. Так, в 33-й городской поликлинике в день антиковидный укол получают около трех сотен учащихся. Сама процедура вакцинации простая: перед ней пациента обязательно осмотрит терапевт, померит температуру, давление и сатурацию. После прививки врачи в течение получаса наблюдают за студентом.

Мобильные пункты вакцинации работают и в вузах. Для этого в университетах созданы специальные бригады медиков. Прививку можно сделать и в медпунктах общежитий. Наиболее активно вакцинация студентов проходит в Белгосуниверситете. Там за прошедший год защитили себя от коронавируса более 60 процентов студентов.