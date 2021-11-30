Вакцинация от коронавируса продолжается в Беларуси - на выбор три вакцины

В Беларуси вовсю продолжается кампания по вакцинации. Мобильные пункты, в которых можно привиться от COVID, развернуты по всей стране, даже в торговых центрах, метро, и, конечно, на базе стационаров и поликлиник. Так, в первой столичной вакцинация организована в трех кабинетах с 8:00 до 20:00. Медики уже успели привить около 50 % населения, которое относится к самому медучреждению. По заявке они выезжают на предприятия, это касается и иммунизации на дом.