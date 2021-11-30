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Вакцинация от коронавируса продолжается в Беларуси - на выбор три вакцины

В Беларуси вовсю продолжается кампания по вакцинации. Мобильные пункты, в которых можно привиться от COVID, развернуты по всей стране, даже в торговых центрах, метро, и, конечно, на базе стационаров и поликлиник. Так, в первой столичной вакцинация организована в трех кабинетах с 8:00 до 20:00. Медики уже успели привить около 50 % населения, которое относится к самому медучреждению. По заявке они выезжают на предприятия, это касается и иммунизации на дом.

Чтобы получить вакцинацию против инфекции COVID-19 на дому, т.е. прививку, необходимо записаться через кол-центр. Выедет наша прививочная бригада. Врачом контактной бригады будет проведен медицинский осмотр, оформлено медицинское согласие на вакцинацию, после чего пациент получит первую или вторую дозу прививки.
Наталия Филонова, заместитель главврача 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района г. Минска


На выбор три вакцины: две российского производства: "Спутник Лайт" и "Спутник V", а также китайский препарат.

Процедура доступная и бесплатная, при себе достаточно иметь паспорт.

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