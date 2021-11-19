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Вакцинация в Минске и Минской области продолжается - работают сотни выездных бригад

Вовремя сформировать иммунитет против коронавируса. В столице и Минской области продолжается вакцинация. Сделать антиковидный укол можно не только на базе медучреждений - работают сотни выездных бригад. Кроме того, курс иммунизации проводят и в сельских амбулаториях. Оказывают пациентам и другую помощь. Больницы и поликлиники возвращаются к привычному режиму работы.

Елена Витко продолжит тему (видео).

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