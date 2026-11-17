Осенне-зимний период - время повышенного контроля для агропромышленного комплекса. Внимание - качеству кормов, условиям содержания животных и профилактике сезонных заболеваний. Для предотвращения болезней ученые ищут биологические альтернативы.

Любой животноводческий комплекс сегодня работает по принципу закрытого режима. Въезд транспорта - только через дезбарьер, вход для работников - строго через санпропускник. Ведь инфекцию можно принести даже на подошве. А еще перепады температур и высокая влажность - животные становятся более чувствительными в межсезонье. В хозяйстве "Боровое-2003" Дзержинского района почти 5 тыс. 800 голов. Особый контроль - за молодняком: с первого дня жизни - витамины для укрепления иммунитета. На десятый - вакцинация.

Михаил Делец, и. о. главного ветврача ОАО "Боровое-2003":

"Мы вакцинируем. Это ротавирусная инфекция, парагрипп, коронавирусная инфекция, инфекционный ринотрахеит, а также бактериальные инфекции: сальмонеллез, колибактериоз, клостридиоз. За прошлый месяц от вакцинированных животных мы отправляли 30 голов на Белгосвидцентр. Результат 100 % - вакцина работает".

Всего в Дзержинском районе восемь производителей молока, а также свиноводческие комплексы и птицефабрика. За ветслужбами - контроль на уровне района. Кроме того, с октября этого года в стране действуют новые критерии оценки эффективности работы райветстанций. У руководителей всех уровней - персональная ответственность.

Дмитрий Кукар, первый зампредседателя Дзержинского райисполкома:

"На сегодняшний день животноводческие объекты района, птицефабрики, свинокомплексы, молочно-товарные комплексы обеспечены под полную потребность дезинфицирующими средствами, вакцинами, ветпрепаратами. Выбор препаратов, если говорить про вакцинопрофилактику, зависит от эпизоотической ситуации района. И здесь мы даже адресно должны подходить к конкретному хозяйству".

Непрерывно отслеживают эпизоотическую обстановку не только внутри страны, но и за ее пределами в столичном Институте экспериментальной ветеринарии. Для укрепления иммунитета животных и птиц ищут биологические альтернативы. В коллекции примерно 150 штаммов микроорганизмов. На их основе создают биопрепараты. Всего в ассортименте 23 вакцины.

Игорь Насонов, заведующий отделом Института экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского:

"Вакцина отличается тем, что она содержит два штамма. Классический штамм, который применяется во всех вакцинах - и зарубежных, и наших, которые мы до этого разрабатывали. Мы добавили туда еще азиатский серотип, который в последнее время стал актуален на всей территории евразийского пространства. У нас наготовлено 130 тыс. доз вакцины, она прошла контроль, находится на складе и сейчас готова к реализации".

Ирина Зубовская, заведующая отделом Института экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского:

"Желудочно-кишечные инфекции - это болезни номер один среди молодняка. На втором месте - респираторные. У нас также есть препараты. Уникальность наших вакцин в том, что мы используем штаммы кишечной палочки, которые циркулируют на территории Республики Беларусь. Если в зарубежных вакцинах мы наблюдаем чаще всего только адгезин, допустим, F5, то у нас целых четыре адгезина используется".

Также в институте на стадии прикладных исследований - отечественная вакцина против аденовируса крупного рогатого скота.