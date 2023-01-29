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Вакцины для животных начнут выпускать в Жабинке
Вакцины для животных начнут делать в Жабинке. Там появится современная биолаборатория. Фармацевтическую фабрику откроют на базе предприятия "Консул". Оно производит высококачественные корма для сельского хозяйства. В биолаборатории будут создавать инновационные вакцины для разных отраслей животноводства. А продавать их планируют на внутреннем рынке и странах ЕАЭС. Проект реализуют по поручению Президента, которое предусматривает создание высокоэффективных производств в каждом регионе.
Самое главное, что эта бизнес-модель имеет серьезную перспективу, потому что это биотехнологии. И с учетом биобезопасности нашей страны будут созданы новые препараты, вакцины, которые обеспечат стабильность нашей животноводческой отрасли.
Лабораторию откроют в ближайшие пять лет. Этот проект принесет району более 28 миллионов рублей инвестиций.
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