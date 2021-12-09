Вальдемар Гердт: Антибелорусские санкции не приносят пользы ЕС

Очередные западные санкции против Беларуси не принесут никакой выгоды и ударят бумерангом по Европейскому союзу. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт. По мнению немецкого политика, отсутствие политической воли и давление из-за океана не позволяют ЕС вести адекватную политику в отношении нашего государства. Подробности в видео.