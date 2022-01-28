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Вальдемар Гердт: Ежегодное Послание Президента - хороший способ налаживания диалога между народом и властью
За ежегодным Посланием Президента Беларуси белорусскому народу и Национальному собранию с интересом будут наблюдать и за рубежом.
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт отметил, что диалог такого формата между властью и гражданским обществом - один из важнейших моментов общественно-политической жизни, который задает вектор и траекторию развития государства.
Вальдемар Гердт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии":
Это действительно один из моментов, который сокращает дистанцию между властью и народом, то есть - диалог, который можно вести и нужно вести. Его, кстати, очень сильно не хватает у нас на Западе. У нас на Западе политики остаются в рамках сухого политического диалекта, и мне тяжело себе представить, чтобы тот же Шольц сел в обращении к народу, а еще лучше - вопрос-ответ, и призвал народ, мотивировал народ, объяснил, куда идет политика. Для этого очень важны такие формы диалога, которые применяются у вас.
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