Вальдемар Гердт: Ежегодное Послание Президента - хороший способ налаживания диалога между народом и властью

За ежегодным Посланием Президента Беларуси белорусскому народу и Национальному собранию с интересом будут наблюдать и за рубежом.



Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт отметил, что диалог такого формата между властью и гражданским обществом - один из важнейших моментов общественно-политической жизни, который задает вектор и траекторию развития государства.



Вальдемар Гердт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии":

Это действительно один из моментов, который сокращает дистанцию между властью и народом, то есть - диалог, который можно вести и нужно вести. Его, кстати, очень сильно не хватает у нас на Западе. У нас на Западе политики остаются в рамках сухого политического диалекта, и мне тяжело себе представить, чтобы тот же Шольц сел в обращении к народу, а еще лучше - вопрос-ответ, и призвал народ, мотивировал народ, объяснил, куда идет политика. Для этого очень важны такие формы диалога, которые применяются у вас.