Вальдемар Гердт: Развал Евросоюза - логический исход

В Европе формируется новая политическая элита, которая не собирается во всем быть солидарной с Брюсселем. На первый план выходят интересы каждой конкретной страны отдельно, а не всего Евросоюза. И это новая реальность, в которой придется жить ЕС. В этом случае целесообразность такого союза окажется весьма сомнительной.



Развал Евросоюза - логический исход. Так считает Вальдемар Гердт, депутат бундестага 19 созыва. Мы связались с ним, чтобы поговорить о будущем Европы и о том, что сейчас ее волнует. Точнее, ее жителей: сколько придется платить за коммуналку, есть ли на прилавках магазина необходимые продукты, готовы ли немцы обзаводится дачами и сажать огороды.



Вальдемар Гердт, депутат бундестага XIX созыва:

К нам пришла зима. Здесь шутят, что это проделки Путина. Вот виноват теперь - снег прислал сюда нам. Неожиданное похолодание, оно сейчас съест последние резервы и это будет, конечно, печально. На себе лично, в домохозяйствах, наверно, пока еще никто не ощутил, кроме призыва правительства закрутить батареи на 2°, уменьшить температуру в доме и надеть свитера. Такие советы политиков, которые больше ничего не могут предложить своему населению. Естественно повышение цен на газ очень сильно скажется в конце года, потому что идет по месяцам, идут авансовые оплаты, а в конце года придет уже окончательный перерасчет. Здесь ожидает многих, очень многих жестокое разочарование.



Депутат отметил, что раньше закупали 1000 кубов за 290 долларов, а сейчас 1000 кубов за 1000 долларов. То есть повышение цен в 4 раза практически почти."Это в преддверии серьезного, большого кризиса. Я думаю, самого большого кризиса в послевоенное время в Германии", - подытожил политик.

Вальдемар Гердт отметил, что вся система, индустриальная система, и мощь Германии строится на фундаменте энергоносителей, дешевых энергоносителей. И теперь огромный процент пропадет, если немцы откажутся от российского газа и от российской нефти.



"Это грозит тем, что мы просто теряем свою индустриальную мощь. И это говорит о том, что тысячи, сотни тысяч рабочих мест просто-напросто пропадут, исчезнут. Это значит, социальные выплаты неоткуда будет платить. Это социально-экономический, политический коллапс. Такую высокоразвитую экономику, как Германия одним щелчком, одним поворотом рубильника можно просто развалить, потому что зависимость от энергоносителей громаднейшая. Никто в мире не возместит ни в количестве, ни в объеме, ни в цене то, что мы покупали", - заявил депутат.

