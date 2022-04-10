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Вальдемар Гердт: Развал Евросоюза - логический исход
В Европе формируется новая политическая элита, которая не собирается во всем быть солидарной с Брюсселем. На первый план выходят интересы каждой конкретной страны отдельно, а не всего Евросоюза. И это новая реальность, в которой придется жить ЕС. В этом случае целесообразность такого союза окажется весьма сомнительной.
Развал Евросоюза - логический исход. Так считает Вальдемар Гердт, депутат бундестага 19 созыва. Мы связались с ним, чтобы поговорить о будущем Европы и о том, что сейчас ее волнует. Точнее, ее жителей: сколько придется платить за коммуналку, есть ли на прилавках магазина необходимые продукты, готовы ли немцы обзаводится дачами и сажать огороды.
Вальдемар Гердт, депутат бундестага XIX созыва:
К нам пришла зима. Здесь шутят, что это проделки Путина. Вот виноват теперь - снег прислал сюда нам. Неожиданное похолодание, оно сейчас съест последние резервы и это будет, конечно, печально. На себе лично, в домохозяйствах, наверно, пока еще никто не ощутил, кроме призыва правительства закрутить батареи на 2°, уменьшить температуру в доме и надеть свитера. Такие советы политиков, которые больше ничего не могут предложить своему населению. Естественно повышение цен на газ очень сильно скажется в конце года, потому что идет по месяцам, идут авансовые оплаты, а в конце года придет уже окончательный перерасчет. Здесь ожидает многих, очень многих жестокое разочарование.
Депутат отметил, что раньше закупали 1000 кубов за 290 долларов, а сейчас 1000 кубов за 1000 долларов. То есть повышение цен в 4 раза практически почти."Это в преддверии серьезного, большого кризиса. Я думаю, самого большого кризиса в послевоенное время в Германии", - подытожил политик.
Вальдемар Гердт отметил, что вся система, индустриальная система, и мощь Германии строится на фундаменте энергоносителей, дешевых энергоносителей. И теперь огромный процент пропадет, если немцы откажутся от российского газа и от российской нефти.
"Это грозит тем, что мы просто теряем свою индустриальную мощь. И это говорит о том, что тысячи, сотни тысяч рабочих мест просто-напросто пропадут, исчезнут. Это значит, социальные выплаты неоткуда будет платить. Это социально-экономический, политический коллапс. Такую высокоразвитую экономику, как Германия одним щелчком, одним поворотом рубильника можно просто развалить, потому что зависимость от энергоносителей громаднейшая. Никто в мире не возместит ни в количестве, ни в объеме, ни в цене то, что мы покупали", - заявил депутат.
О последствиях антироссийских санкций для обычных жителей Европы?
Депутат бундестага рассказал, что определенные продукты, которых уже не стало на прилавках или они выдаются, например, подсолнечное масло, мука, это только первые отголоски вот той политической доктрины, которую немецкое правительство, не народ, а правительство выдумало. Люди действительно опасаются, ведь 95-97 % населения Германии зависит от магазинов, они не производят ничего сами.
"Дачи - это редкость, что-то у себя в огороде там - это тоже никто не делает вообще. И вот представьте, если 2-3 дня не будет поставок в магазин - все, будет голод", подчеркнул Гердт.
"Германия понимает больше, чем Польша, что мы не сможем выжить. Слишком мы заорганизовались, у нас уничтожено все маленькое производство, все стало централизованным. И как раз вот эти структуры наиболее уязвимы, поэтому как-то пытаются еще сохранить благосостояние как нормальный образ жизни. Но это очень тяжело. Нам надо или полностью отказаться от этой доктрины и отказаться вообще от процедуры санкции как дипломатического метода давления. Тогда, может быть, мы что-то еще можем восстановить
", -
заявил немецкий политик.
Вальдемар Гердт, депутат бундестага XIX созыва:
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