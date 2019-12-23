Валенки с узорами и сапоги из войлока изготавливает столичный шаповал

Теплой зимой - теплая обувь. Несмотря на аномально теплую погоду, в этом году шаповалы не остаются без работы. Минчанин Александр Самусев разработал модели сапог из войлока и валенки с узорами. Мужчина продолжает дело своего деда и вручную делает валенки по традициям дрибинского шаповальства. Для изготовления обуви мастер использует только овечью шерсть и теплую воду. Валенки белорусского мастера носят не только в Беларуси, но и за границей. Подробности у Натальи Кезик.





Для валяния подходит только полугрубая овечья шерсть овец романовской породы

Качественный материал Александр Самусев видит издалека - помогает двадцатилетний опыт. Самые первые уроки по валянию брал еще в юношестве у своего дедушки. Настоящего дрибинского шаповала.

Но шаповальство не сразу стало делом жизни. Двадцать лет назад снова заинтересовался теплым ремеслом. С тех пор и изготавливает валенки по стародавней технологии. Под мастерскую Александр оборудовал собственный гараж и собрал арсенал своих инструментов.

Чтобы свалять пару обуви, необходим килограмм овечьей шерсти

Ее предварительно очищают до состояния пуха, затем придают определенную форму. Полуфабрикатный валенок обрабатывают несколько часов, время от времени поливают горячей водой. Насаживают на колодку, последняя процедура - сушка. Таким образом, на изготовление одной пары необходимо примерно четыре дня. Кроме классических валенок создает мастер и более современные модели. Изначальная технология производства не меняется, затем автор просто добавляет подошву, шнурки и декор.

За месяц Александр Самусев создает около десяти пар обуви