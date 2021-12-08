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Валенса: Польша упускает возможности для сотрудничества

Своей оценкой событий тридцатилетней давности поделился в интервью ТАСС бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса. Политик заявил, что распад СССР был шансом на обновление, однако то, к чему пришел польский режим в международных отношениях, вызывает вопросы. В частности, Польша упускает огромные возможности для двустороннего сотрудничества с Россией, заявил Валенса.

И Польша, и Россия должны договориться, дать себе свободу и хорошо сотрудничать. Сейчас этого не хватает, заявил Валенса.

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