Валентин Стариченок назвал истинную причину ужесточения риторики Латвии против Беларуси

Латвия продолжает ужесточать свою риторику в отношении Беларуси и России. Сейм прибалтийской страны принял решение по ограничению транзита зерна из Беларуси и России на 300 %.

Что движет латвийскими властями принимать такие решения, разобрался заведующий Центром политологии Института социологии НАН Беларуси Валентин Стариченок в "Актуальном интервью".

Он констатировал, что тенденция на ухудшение отношений нарастает. Латышские политики по-прежнему продают "угрозу", исходящую от Беларуси и России, и пытаются на этом заработать. Вместо экономического сотрудничества предлагается милитаризация региона и усиление военного присутствия. "Полагаю, это их приоритет на ближайшую перспективу. В такой ситуации актуальное для Беларуси сотрудничество сходит на нет", - отметил собеседник.

Валентин Стариченок

Торговые ограничения, ужесточение санкционного давления и пошлины на зерно являются не только экономическим давлением, но и давлением по линии общества. Предполагаемое закрытие автобусного сообщения связано с ограничением перемещения граждан. А закрытие в августе 2026-го погранперехода на границе Беларуси и Латвии нацелено на минимизацию и сведению со временем к нулю отношений между гражданами двух стран.

"Если они начнут предлагать и развивать экономическое сотрудничество, идти на уступки, то не смогут продать фактор угрозы, поэтому выбирают путь не диалога, а конфронтации. Беларусь исходит из стремления наладить сотрудничество с другими странами, ведет диалог с США, хотя понятно, что американцы ввели против белорусского государства санкции, и не прекращают санкционное давление. Но есть в каких-то моментах и послабления, например, переговоры о возможности поставок калия в Америку", - обратил внимание Валентин Стариченок.

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