Валентин Рыбаков рассказал, какие инициативы в ООН продвигает Беларусь

Какие инициативы в ООН продвигает наша страна, в проекте "Вопрос номер один" рассказал Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН: "В первую очередь это борьба с санкционным давлением, это борьба с торговлей людьми, защита естественной семьи, защита стран со средним уровнем дохода. Естественно, выполнение повестки по Целям устойчивого развития, Беларуси здесь есть что сказать".

Если проехаться по улицам Минска или любого другого белорусского города, можно увидеть выполнение Целей устойчивого развития в действии. Таким образом, все экономические, социальные вопросы, которые решаются в Беларуси, это и есть выполнение Целей устойчивого развития. И это приоритет.

"Необходимо рассматривать нашу перспективу существования как страны именно с точки зрения устойчивого развития, потому что без этого развития просто не будет страны", - подытожил Рыбаков.