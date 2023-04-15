Валентин Сукало о новом статусе Верховного Суда

Согласно обновленной Конституции Республики Беларусь, планируется избрание судей Верховного Суда в публичном формате. Даст ли это дополнительную гарантию их независимости и беспристрастности, в проекте "Вопрос номер один" рассказал председатель Верховного Суда, Заслуженный юрист Беларуси Валентин Сукало.

По его словам, конституционные изменения закрепили те положения, которое были приняты в ходе проведения судебно-правовой реформы. "Принципиально изменился статус Верховного Суда. Он изменился уже по существу с 2014 года, когда Верховный Суд принял на себя функции Министерства юстиции по судебному администрированию, судебному обеспечению всех видов деятельности. Он взял на себя дополнительные сложные функции по организации правосудия", - рассказал Валентин Сукало.

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Верховный Суд, получив дополнительные функции, взял на себя очень высокую степень ответственности, когда он стал возглавлять всю судебную систему судов общей юрисдикции, считает юрист. "Конечно, это надо было закрепить на достаточно высоком законодательном уровне, и то, что в статье 112 нашей Конституции закреплен конституционный статус Верховного Суда - это принципиально важно. Это впервые в истории, кстати, сделано. Гордимся, что Верховный Суд получил такой высокий статус не только как орган, возглавляющий всю судебную систему судов общей юрисдикции, но и как высший орган правосудия по гражданским, уголовным и административным делам", - отметил Валентин Сукало.

Верховный Суд сегодня соединяет в себе важнейшие функции: функцию правосудия как орган правосудия и как орган, обеспечивающий всю функциональную систему судов общей юрисдикции, пояснил он. "Это достаточно проблемно и сложно: 157 судов, почти 5 тыс. работников. Нужно сделать так, чтобы каждый день было всего достаточно, все виды обеспечения. В день наши суды принимают около 4 тыс. решений. Все это лежит на Верховном Суде", - подчеркнул Валентин Сукало.

Судьи Верховного Суда будут избираться и освобождаться на Всебелорусским народном собрании, на таком высоком форуме, публично и открыто. Да, мы понимаем степень ответственности, которую на нас возлагают. Это не только избрание, но и освобождение. Судьи Верховного Суда получили более высокий конституционный статус. Валентин Сукало, председатель Верховного Суда, Заслуженный юрист Беларуси