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Валентин Сукало рассказал, что делается во избежание судебной ошибки
Возможны ли судебные ошибки сегодня и какой критерий качества правосудия? Об этом в проекте "Вопрос номер один" рассказал председатель Верховного Суда, Заслуженный юрист Беларуси Валентин Сукало.
В Беларуси создана система вычисляющих судов, чтобы максимально исключить возможные судебные ошибки. "Соблюдается определенная процедура вступления в силу законных решений, чтобы на какой-то стадии вышестоящими судами исправить эти ошибки. Максимальная задача - свести их до минимума и вовремя исправить. Вся система судов как раз и выстроена таким образом, что каждый вышестоящий суд проверяет со всех точек зрения то решение, которое было принято нижестоящим судом, - рассказал Валентин Сукало. - В Беларуси общая отмена судебных решений составляет до 2%".
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По словам председателя Верховного Суда, оценивается в целом нагрузка на судей, сложность правосудия, существует специализация судей по конкретным направлениям правосудия, оценивается качество работы судьи.
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