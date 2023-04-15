Валентин Сукало рассказал, что делается во избежание судебной ошибки

Возможны ли судебные ошибки сегодня и какой критерий качества правосудия? Об этом в проекте "Вопрос номер один" рассказал председатель Верховного Суда, Заслуженный юрист Беларуси Валентин Сукало.

В Беларуси создана система вычисляющих судов, чтобы максимально исключить возможные судебные ошибки. "Соблюдается определенная процедура вступления в силу законных решений, чтобы на какой-то стадии вышестоящими судами исправить эти ошибки. Максимальная задача - свести их до минимума и вовремя исправить. Вся система судов как раз и выстроена таким образом, что каждый вышестоящий суд проверяет со всех точек зрения то решение, которое было принято нижестоящим судом, - рассказал Валентин Сукало. - В Беларуси общая отмена судебных решений составляет до 2%".