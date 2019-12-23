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Валентин Сукало. Сегодня в проекте "Разговор у Президента"
Часть из поручений по совершенствованию судебной системы будет выполнена уже в этом году. Процесс цифровизации правосудия завершен в областных центрах и в ближайшее время должен охватить суды районного подчинения. Уже с января все процессы будут фиксировать на видео и аудио, а с сентября следующего года суды откажутся от бумажных протоколов. О чем еще говорил на встрече с Главой государства Председатель Верховного суда Валентин Сукало, смотрите сегодня после "Панорамы" "Разговор у Президента".
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