Валентин Сукало. Сегодня в проекте "Разговор у Президента"

Часть из поручений по совершенствованию судебной системы будет выполнена уже в этом году. Процесс цифровизации правосудия завершен в областных центрах и в ближайшее время должен охватить суды районного подчинения. Уже с января все процессы будут фиксировать на видео и аудио, а с сентября следующего года суды откажутся от бумажных протоколов. О чем еще говорил на встрече с Главой государства Председатель Верховного суда Валентин Сукало, смотрите сегодня после "Панорамы" "Разговор у Президента".