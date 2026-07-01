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Валентина Матвиенко участникам "Поезда Памяти": Вы никогда не позволите очернить историю

Поприветствовала участников спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Встреча состоялась в Музее Победы на Поклонной горе.

"Поезд Памяти" 1 июля завершит путешествие по городам России. Ключевой точкой маршрута для 200 юношей и девушек из 18 стран стала Москва. Поприветствовала участников исторического проекта спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Встреча состоялась в Музее Победы на Поклонной Горе. В общей сложности ребята задали более 30 вопросов за полтора часа.

Можно говорить о том, какие предложения были высказаны. Была предложена инициатива по созданию общего совета кондитерских училищ Беларуси и России для совместных патриотических проектов и налаживания связи в концепции общей исторической политики двух государство. Еще были вопросы, как стать лучше, что делать после проекта, как после него жить и какие ценности передавать друг другу.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Иосифович Косачев

Об этом подробнее рассказал главный вожатый "Поезда Памяти", заместитель председателя Совета Федерации Константин Иосифович Косачев: "А как нам жить дальше? Вот, наверное, это самый главный вопрос. Что делать дальше? Я надеюсь, что ответы Валентины Ивановны Матвиенко были для ребят важными и полезными. Самое главное, что мы всегда будем оставаться в распоряжении этих ребят, участников нашего проекта. Мы это знаем по опыту прошлых лет. Мы не теряемся, мы всегда стараемся им помогать".

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России: "Я думаю, что эта поездка останется в вашей памяти на всю жизнь, эти эмоции, впечатления которые вы получили. Надеюсь, вы поделитесь ими со своими сверстниками, своими родными, близкими. Я думаю, что те чувства, те эмоции, которые вы получили, не только останутся в памяти, но, я считаю, такая повестка - как бы прививка, по определению, прививка от неонацизма, который получает развитие сейчас не только в Украине, но и в целом ряде стран Европы. Вы никогда не позволите очернять историю".

Молодой человек из Соединенных Штатов Америки спросил у Валентины Ивановны, какая у нее любимая военная песня. На что Валентина Ивановна отметила, что эта песня Марка Бернеса "Журавли".

Программа по Российской Федерации завершается 1 июля в Москве. Это были насыщенные, яркие дни. Где-то приходилось переезжать даже более суток от одной точки к другой. Но это были насыщенные дни, когда ребята генерировали новые идеи и проекты. На белорусской земле, которую они достигнут уже 2 июля утром, посетят сразу несколько городов.

Разделы:

ОбществоМолодежьРоссия

Теги:

Валентина МатвиенкоПоезд Памяти
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