Валентина Матвиенко участникам "Поезда Памяти": Вы никогда не позволите очернить историю

Поприветствовала участников спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Встреча состоялась в Музее Победы на Поклонной горе.

"Поезд Памяти" 1 июля завершит путешествие по городам России. Ключевой точкой маршрута для 200 юношей и девушек из 18 стран стала Москва. Поприветствовала участников исторического проекта спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Встреча состоялась в Музее Победы на Поклонной Горе. В общей сложности ребята задали более 30 вопросов за полтора часа.

Можно говорить о том, какие предложения были высказаны. Была предложена инициатива по созданию общего совета кондитерских училищ Беларуси и России для совместных патриотических проектов и налаживания связи в концепции общей исторической политики двух государство. Еще были вопросы, как стать лучше, что делать после проекта, как после него жить и какие ценности передавать друг другу.

Об этом подробнее рассказал главный вожатый "Поезда Памяти", заместитель председателя Совета Федерации Константин Иосифович Косачев: "А как нам жить дальше? Вот, наверное, это самый главный вопрос. Что делать дальше? Я надеюсь, что ответы Валентины Ивановны Матвиенко были для ребят важными и полезными. Самое главное, что мы всегда будем оставаться в распоряжении этих ребят, участников нашего проекта. Мы это знаем по опыту прошлых лет. Мы не теряемся, мы всегда стараемся им помогать".

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России: "Я думаю, что эта поездка останется в вашей памяти на всю жизнь, эти эмоции, впечатления которые вы получили. Надеюсь, вы поделитесь ими со своими сверстниками, своими родными, близкими. Я думаю, что те чувства, те эмоции, которые вы получили, не только останутся в памяти, но, я считаю, такая повестка - как бы прививка, по определению, прививка от неонацизма, который получает развитие сейчас не только в Украине, но и в целом ряде стран Европы. Вы никогда не позволите очернять историю".

Молодой человек из Соединенных Штатов Америки спросил у Валентины Ивановны, какая у нее любимая военная песня. На что Валентина Ивановна отметила, что эта песня Марка Бернеса "Журавли".

Программа по Российской Федерации завершается 1 июля в Москве. Это были насыщенные, яркие дни. Где-то приходилось переезжать даже более суток от одной точки к другой. Но это были насыщенные дни, когда ребята генерировали новые идеи и проекты. На белорусской земле, которую они достигнут уже 2 июля утром, посетят сразу несколько городов.