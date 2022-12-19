Валентина Галотина - последняя живая свидетельница расстрелов на Бронной горе

Можете себе представить, что появился огромный столб черного дыма. Это ощущение осталось на всю жизнь. Когда выходишь из дома и берешься за ручку двери на выходе, чувствуешь, что даже там копоть. Разве это можно понять нормальному человеку?! Понять это невозможно! И забыть нельзя!

Валентина Галотина, жительница г. Березы