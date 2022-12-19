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Валентина Галотина - последняя живая свидетельница расстрелов на Бронной горе
Когда началась Великая Отечественная война, Валентине Галотиной было пять лет. Дом ее семьи находился в двух километрах от Бронной горы - страшного места, где убивали людей. Женщина вспоминает: когда в лесу начинались выстрелы, вся деревня замирала в ужасе.
Место было - возвышенность, и расстрелы внизу. И были слышны глухие звуки "так-так-так". И вы знаете, они были постоянные, как в кране вода капает. И вот это было страшно.
Спустя два года после этих жутких событий, в 1944-м, Бронная гора снова напомнила о себе. Лес окрасился оранжевым заревом. Захватчики начали сжигать трупы. Над лесом и окрестностями несколько недель стоял жуткий столб черного дыма.
Можете себе представить, что появился огромный столб черного дыма. Это ощущение осталось на всю жизнь. Когда выходишь из дома и берешься за ручку двери на выходе, чувствуешь, что даже там копоть. Разве это можно понять нормальному человеку?! Понять это невозможно! И забыть нельзя!
Специальный репортаж "Бронная гора. Дорога смерти"смотрите ЗДЕСЬ.
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