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Валентина Матвиенко: Мы благодарны Президенту Беларуси за трепетное отношение к памяти о войне
Чем нам грозят попытки переписать историю, и что противопоставить спекуляциям на памяти? Как россияне относятся к усилиям Беларуси по сохранению исторической правды? В знаковый для нас год 75-летия Великой Победы свое мнение на эту тему спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала в эксклюзивном интервью нашему телеканалу.
Это только часть большого интервью. Разговор с Валентиной Матвиенко об общих усилиях по сохранению памяти, белорусско-российских отношениях и региональной энергии межгосударственного диалога - в "Главном эфире" в это воскресенье.
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