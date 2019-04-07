3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Валентина Матвиенко сегодня отмечает юбилей
Юбилей сегодня отмечает Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко. С днем рождения видного политического деятеля поздравил Президент Александр Лукашенко. В Беларуси высоко ценят личный вклад Валентины Матвиенко в эффективное развитие белорусско-российских связей, углубление союзной интеграции, говорится в поздравлении. В преддверии юбилея Валентины Матвиенко Глава государства подписал указ о награждении ее орденом Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Россией.
Президент
Все
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики
Президент Беларуси поздравил Султана Омана с Национальным днем
Политика
Все
Общество
Все
В каких белорусских услугах заинтересована Аргентина, рассказал Николас Пинейро
С какой целью администрация Байдена разрешила Украине бить ракетами вглубь России
Какие предложения вносят белорусы во время личного приема граждан депутатами, рассказал Артем Цуран
Экскаваторы и картофель фри вне конкуренции: как развивался Толочинский район
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все