Валентина Матвиенко сегодня отмечает юбилей

Юбилей сегодня отмечает Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко. С днем рождения видного политического деятеля поздравил Президент Александр Лукашенко. В Беларуси высоко ценят личный вклад Валентины Матвиенко в эффективное развитие белорусско-российских связей, углубление союзной интеграции, говорится в поздравлении. В преддверии юбилея Валентины Матвиенко Глава государства подписал указ о награждении ее орденом Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Россией.