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Валерий Бельский стал членом Совета Республики Национального собрания

Валерий Бельский стал членом Совета Республики Национального собрания

Валерий Бельский назначен членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Соответствующий указ №17 подписал 24 января глава государства Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Этим же указом Валерий Бельский освобожден от должности помощника Президента Беларуси по вопросам развития финансово-кредитной системы.

Фото: БелТА

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