Валерий Калинкович о повышении эффективности работы судебной системы Беларуси

Повысить эффективность работы судебной системы и защитить интересы людей - на это направлены изменения в Уголовном кодексе Беларуси. Главная цель - не допускать судебных ошибок и не наказывать невиновных.

Ключевые новации проекта документа обсудим с первым заместителем председателя Верховного суда Беларуси Валерием Калинковичем.

Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе



В. Соколович, корреспондент:Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе должен быть четким, понятным и справедливым. На совещании Президент обратил внимание, что подходить к нововведениям нужно очень взвешенно, ведь в работе и судья, и прокурор не застрахованы от ошибок. Как этот процесс сделать действительно таким понятным, ведь здесь решаются жизни и судьбы людей?

Обжалованное в апелляционные сроки судебное постановление не вступает в законную силу, не подлежит исполнению, пока вышестоящаясудебнаяинстанцияпо жалобам заинтересованных лиц не проверит, правильно ли разрешено дело, законно ли, справедливо ли и так далее. Тем более что такую возможность на уровне Верховного суда предлагается реализовать без создания каких-то отдельных судов либо судебных инстанций на той материальной платформе, которая существует у нас сегодня.

Естественно, возникает логичный вопрос, который вставал, кстати, и на совещании у главы государства: не будет ли проблемы в том, что Верховный суд сам себя будет проверять? Во-первых, не Верховный суд сам себя проверяет. Непременные условия для формирования того состава суда, который рассматривает жалобы на состоявшиеся судебные постановления, в него категорически не могут входить те судьи, которые уже участвовали в рассмотрении дела. Естественно, иначе о какой-то объективности говорить будет трудно.Для того чтобы не возникало этих вопросов, предлагается для апелляционного рассмотрения жалоб на приговоры Верховного суда применить смешанный подход при формировании состава суда. В состав такой судебной инстанции предлагается включать как профессиональных судей Верховного суда, так и народных заседателей.









Представители общественности для разрешения спора



В ходе судебно-правовой реформы несколько лет назад были внесены существенные изменения в порядок отбора и формирования списков народных заседателей, которые могут привлекаться для осуществления правосудия. Формированием этих списков занимаются областные органы исполнительной власти, судейский корпус вообще никак к этому не причастен. Не менее 30 % состава народных заседателей должно быть выдвинуто трудовыми коллективами, общественными организациями.

Часть корпуса народных заседателей отбирается методом случайной выборки из списков избирателей. Кроме того, когда в результате такой работы составляется достаточно длинный список, то представители прокуратуры и адвокатуры вправе немотивированно отвести до 25 % из этого списка.

Корреспондент: То есть и сторона обвинения, и сторона защиты принимают участие в выборке народных представителей?









Введение института кассации



Корреспондент: Валерий Леонидович, сейчас в проекте нововведений вводится институт кассации. В свое время же апелляция заменила кассацию. Это возвращение к хорошо забытому старому?

Надо сказать еще две важные вещи, что мы полностью сохраняем заложенные в наш УПК правила недопустимости поворота решения к худшему.

То есть если обвиняемый пишет о том, что ему назначили слишком суровое наказание, то вышестоящий суд произвольно усилить это наказание не может. Более того, в законопроекте сегодня прямо заложена позиция о том, что после вступления приговора в законную силу вопрос о мягкости наказания, о любом ухудшении положения уже осужденного может ставить только прокуратура как хозяин обвинения. И это тоже важно, потому что человек, который решил оспаривать состоявшийся в отношении его приговор, потому что он считает себя невиновным, не должен опасаться, что в результате рассмотрения такой жалобы его участь еще более отяготится.