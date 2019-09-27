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Валерий Калинкович: Система судов в Беларуси сбалансированная
Система судов в Беларуси сбалансированная, а количество поданных апелляций лишь подчеркивает тот факт, что в нашей стране в полной мере реализован механизм правозащиты. Такое мнение высказал накануне первый заместитель председателя Верховного суда. Он отметил, что в судах второй инстанции обжалуются или опротестовываются примерно 20 процентов от общего числа выносимых приговоров. При этом куда чаще вышестоящий суд принимает решение в пользу обвиняемого, то есть смягчает юридическую оценку содеянного или вносит коррективы в наказание.
Публикации в СМИ на тему судопроизводства Валерий Калинкович назвал комплексной проблемой
Особенно подачу со стороны некоторых информресурсов в интернете. Зачастую в таких случаях авторы публикаций пренебрегают основополагающей для законодательства презумпцией невиновности. А именно выдают личные предположения и подробности уголовных дел аудитории еще до вынесения приговора. Тем самым, по мнению Верховного суда, оказывают косвенное давление на решения судей.
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