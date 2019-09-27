Валерий Калинкович: Система судов в Беларуси сбалансированная

Система судов в Беларуси сбалансированная, а количество поданных апелляций лишь подчеркивает тот факт, что в нашей стране в полной мере реализован механизм правозащиты. Такое мнение высказал накануне первый заместитель председателя Верховного суда. Он отметил, что в судах второй инстанции обжалуются или опротестовываются примерно 20 процентов от общего числа выносимых приговоров. При этом куда чаще вышестоящий суд принимает решение в пользу обвиняемого, то есть смягчает юридическую оценку содеянного или вносит коррективы в наказание.

