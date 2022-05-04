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Валерий Надтачаев - гость программы "Скажинемолчи"
В преддверии Дня Победы новые факты из истории Великой Отечественной. Самая достоверная информация из уст научных деятелей, которые посвятили свою работу изучению событий военного лихолетья и развенчиванию мифов, что особенно актуально, когда историю пытаются переписать. В студии программы "Скажинемолчи" серия выпусков с военными историками. 4 мая гость - Валерий Надтачаев. Он рассказал о "Бранденбурге-800". Почему не удалось предотвратить проникновения диверсантов в БССР? Как нарушались правила ведения войны? На чем чаще всего прокалывались гитлеровские шпионы? Партизаны и подполье: появление предателей - человеческий фактор или непреодолимые обстоятельства?
Разбор основных событий Великой Отечественной в полном выпуске "Скажинемолчи" с историком Валерием Надтачаевым. На сайте Белтелерадиокомпании, в YouTube и телеграм-канале проекта.
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