Валерий Надтачаев - гость программы "Скажинемолчи"

В преддверии Дня Победы новые факты из истории Великой Отечественной. Самая достоверная информация из уст научных деятелей, которые посвятили свою работу изучению событий военного лихолетья и развенчиванию мифов, что особенно актуально, когда историю пытаются переписать. В студии программы "Скажинемолчи" серия выпусков с военными историками. 4 мая гость - Валерий Надтачаев. Он рассказал о "Бранденбурге-800". Почему не удалось предотвратить проникновения диверсантов в БССР? Как нарушались правила ведения войны? На чем чаще всего прокалывались гитлеровские шпионы? Партизаны и подполье: появление предателей - человеческий фактор или непреодолимые обстоятельства?