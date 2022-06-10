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Валерий Толкачев: Американцы стали использовать нацистских преступников в своих политических целях
Начальник управления Генпрокуратуры Беларуси о своевременности и важности признания фашистских преступлений на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны
История и факты помнят все. О своевременности и важности юридического признания фашистских преступлений на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны сегодня в интервью программе "Скажинемолчи" говорил начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси Валерий Толкачев.
Руководитель следственной группы по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков обозначил круг проблем, с которыми сталкивается следствие. Во-первых, факт геноцида не был своевременно документально оформлен. После освобождения территории БССР в 44-м перед народом стояли другие задачи: нужно было подниматься из руин, восстанавливать экономику. Фактологическую основу о геноциде сегодня слагают документы Чрезвычайной государственной комиссии СССР, но этого недостаточно. Наша страна направила 60 официальных запросов в 18 государств с просьбой оказания помощи. Но не все хотят сотрудничать. Почему - смотрите в интервью.
Валерий Толкачев, начальник управления Генпрокуратуры Беларуси, руководитель Следственной группы по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа:
Наши бывшие союзники, прежде всего американцы, нацистских преступников стали использовать в своих политических целях. Они проходили переподготовку в школах ЦРУ. Их в последующем забрасывали на территорию советской Прибалтики для проведения подрывных действий. И вот таким образом эти лица, которые в 40-х совершали преступления, избежали ответственности. Кто-то из них проживает в США, Канаде, странах Латинской Америки.
У Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Беларуси есть сведения как минимум о 450 нацистах, которым удалось избежать ответственности. Среди них и те, кого в 44-м в составе прибалтийских формирований перебрасывали на западный фронт. После победы Красной армии эти люди прошли через фильтрацию и в попытке избежать высшей меры оседали в странах Прибалтики.
Валерий Толкачев, начальник управления Генпрокуратуры Беларуси, руководитель следственной группы по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа:
Когда мы направили просьбу в Литовскую республику, в Латвию, мы получили ответ от наших прибалтийских соседей о невозможности исполнения нашей правовой просьбы, попробую дословно процитировать, "так как исполнение данной просьбы может сказаться на национальной безопасности этих государств". Но мы реально понимаем, что это просто сегодняшние политические элиты укрывают военных преступников и не дают нам возможности просто даже их допросить и предоставить нам определенные документы.
Но это не останавливает ход дела. В этом году создана рабочая группа, в которую вошли более 700т сотрудников прокуратуры и Следственного комитета. Исследования проводятся по всей стране, ведь на территории Беларуси нет ни одного района, где не уничтожали бы людей в годы оккупации. Еще больше подробностей смотрите в полной версии беседы.