Валерий Толкачев: Американцы стали использовать нацистских преступников в своих политических целях

Наши бывшие союзники, прежде всего американцы, нацистских преступников стали использовать в своих политических целях. Они проходили переподготовку в школах ЦРУ. Их в последующем забрасывали на территорию советской Прибалтики для проведения подрывных действий. И вот таким образом эти лица, которые в 40-х совершали преступления, избежали ответственности. Кто-то из них проживает в США, Канаде, странах Латинской Америки.

Когда мы направили просьбу в Литовскую республику, в Латвию, мы получили ответ от наших прибалтийских соседей о невозможности исполнения нашей правовой просьбы, попробую дословно процитировать, "так как исполнение данной просьбы может сказаться на национальной безопасности этих государств". Но мы реально понимаем, что это просто сегодняшние политические элиты укрывают военных преступников и не дают нам возможности просто даже их допросить и предоставить нам определенные документы.