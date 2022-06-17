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Валерий Вакульчик провел встречу со студентами и преподавателями Барановичского госуниверситета - о чем говорили?
Роль современного поколения в развитии общества и сохранение независимости и процветания Беларуси! Открытый диалог в рамках единого дня информирования прошел накануне во многих уголках страны. Во время встречи помощника Президента - инспектора по Брестской области - Валерия Вакульчика со студентами и преподавателями Барановичского госуниверситета говорили о реализации в Беларуси государственной молодежной политики, в том числе организации учебного и творческого процесса, трудоустройства, поддержки молодых семей и молодых специалистов.
Валерий Вакульчик, помощник Президента Беларуси - инспектор по Брестской области:
На мой взгляд, разговор у нас получился неплохой. Мы обменялись мнениями. Я думаю, они полезны для молодых людей, чтобы понимали, что происходит, и для меня, как должностного лица, чтобы инициировать некоторые изменения в государственную молодежную политику. Молодые люди у нас понимают, что государство делает для них, и понимают ответственность свою за будущее страны, понимают, что они должны вносить свой вклад трудом, учебой.
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