Валерий Вакульчик провел встречу со студентами и преподавателями Барановичского госуниверситета - о чем говорили?

Роль современного поколения в развитии общества и сохранение независимости и процветания Беларуси! Открытый диалог в рамках единого дня информирования прошел накануне во многих уголках страны. Во время встречи помощника Президента - инспектора по Брестской области - Валерия Вакульчика со студентами и преподавателями Барановичского госуниверситета говорили о реализации в Беларуси государственной молодежной политики, в том числе организации учебного и творческого процесса, трудоустройства, поддержки молодых семей и молодых специалистов.



Валерий Вакульчик, помощник Президента Беларуси - инспектор по Брестской области:

На мой взгляд, разговор у нас получился неплохой. Мы обменялись мнениями. Я думаю, они полезны для молодых людей, чтобы понимали, что происходит, и для меня, как должностного лица, чтобы инициировать некоторые изменения в государственную молодежную политику. Молодые люди у нас понимают, что государство делает для них, и понимают ответственность свою за будущее страны, понимают, что они должны вносить свой вклад трудом, учебой.