Валерий Воронецкий - гость выездной студии Агентства теленовостей

В нашей выездной студии Агентства теленовостей, которая развернулась прямо в холле Дворца Республики, появился новый гость. И я вновь передаю слово нашему корреспонденту Светлане Лукьянюк.





Послание Президента - ориентир для всех ветвей власти

Из посланий Президента мы узнавали и о каких-то важных грядущих событиях, масштабных стройках и проектах. В таком объемном документе - ориентиры для всех ветвей власти. Главное, на чем будет базироваться развитие - и экономическое, и социальное, как будем выстраивать взаимоотношение в современном мире для сохранения мира и обеспечения безопасности нашей страны. Эти темы не утрачивают актуальности и сегодня. Скоро услышим о целях и путях их достижения. Но ведь каждый приходит в зал со своими вопросами. Рядом со мной - депутат Палаты представителей Валерий Иосифович Воронецкий (видео).

Президент сегодня обратится с Посланием к народу и парламенту

Чуть более получаса остается до главного события общественно-политической жизни страны - Послания Президента. О главной теме нынешнего обращения узнаем уже скоро. Кстати, Послание - один из самых цитируемых монологов. Журналисты считают и продолжительность, и даже количество слов. По традиции прямая трансляция в теле- и радиоэфире, а также на нашем сайте в интернете

. А мы будем слушать выступление Президента в пресс-центре, организованном здесь, во Дворце Республики. А после уже обсудим главные тезисы с экспертами.