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Валерия Фурик взяла бронзу на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Стамбуле
Плюс одна медаль в копилке у белорусских огнеборцев на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Стамбуле. Сегодня там преодолевают 100-метровую полосу препятствий. Наша спортсменка Валерия Фурик в финале взяла бронзу, уступив соперницам из России.
Сейчас идут соревнования среди мужских команд. 100-метровая полоса препятствий - это одна из самых травмоопасных дисциплин. Спортсменам нужно соблюдать баланс между скоростью и осторожностью. Узкий лаз и преодоление высокого барьера могут привести к серьезным травмам.
Завтра у команд стартуют групповые испытания. Это пожарная эстафета и боевое развертывание.
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