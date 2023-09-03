Валерия Фурик взяла бронзу на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Стамбуле

Плюс одна медаль в копилке у белорусских огнеборцев на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Стамбуле. Сегодня там преодолевают 100-метровую полосу препятствий. Наша спортсменка Валерия Фурик в финале взяла бронзу, уступив соперницам из России.

Сейчас идут соревнования среди мужских команд. 100-метровая полоса препятствий - это одна из самых травмоопасных дисциплин. Спортсменам нужно соблюдать баланс между скоростью и осторожностью. Узкий лаз и преодоление высокого барьера могут привести к серьезным травмам.



Завтра у команд стартуют групповые испытания. Это пожарная эстафета и боевое развертывание.