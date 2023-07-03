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Валуев поздравил белорусов с Днем Независимости: Я очень хочу, чтобы братское единство сохранялось долгие годы
Общая история Победы у белорусов и россиян, когда мы вместе, плечом к плечу, сражались против фашизма в Великую Отечественную. Сегодня мы тоже вместе противостоим давлению и отстаиваем независимость своих стран. И наше братское единство только крепнет.
С Днем Независимости нас поздравляет депутат российской Госдумы Николай Валуев.
Уважаемые братья, белорусы! Я от всего сердца поздравляю вас с Днем Независимости. Наша общая история, общая история Победы советского народа - это огромный пласт мировой истории, как бы ни пытались ее переписывать. И это все то, что объединяет нас с вами. Именно поэтому сегодня мы с вами Союзное государство. Именно поэтому мы сегодня по праву называем друг друга братьями. Я очень хочу, чтобы это братское единство сохранялось многие долгие годы, чтобы оно никогда не было разбито, размыто, оболгано теми, кто сегодня пытается разобщить нашу общую историю, подвергнуть сомнению наши общие победы. Буквально в недавнем прошлом вы отстояли свою независимость, твердо встав плечом к плечу под началом Президента. Вы доказали свое единство. Это единство народа, готового всеми силами сохранять государственность и свою историю. Россияне прекрасно это понимают. Дело в том, что мы тоже проходили подобное. Нам не нужны визы, нам не нужны паспорта, потому что мы знаем друг друга в лицо. И это самое важное достижение на сегодняшний день. Давайте укреплять эту дружбу, эти добрососедские отношения. Пусть поколение, которое следует после нас, следует этому историческому принципу. От всей души, с праздником, с Днем Независимости!
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