Валютный рынок на 30 марта: белорусский рубль укрепился к доллару и евро

Белорусский рубль укрепился к доллару и евро, но сдал немного позиции к российскому. За американский доллар просят 3 рубля 5 копеек. Евро стал дешевле - курс Нацбанка составил 3 рубля 36 копеек. 10 юаней стоят 4,79 и 3 рубля 46 копеек просят за 100 российских рублей.