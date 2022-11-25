Вам сорок? Пора менять образ жизни

Врач-терапевт Мария Черняева назвала возраст, в котором пора менять образ жизни, пишет РИА Новости.



В определенном возрасте употребление вредной пищи и алкоголя начинает приводить к более тяжелым последствиям.Происходит это потому, что организм среднестатистического человека после 40 лет начинает функционировать не совсем так, как прежде, поскольку замедляются многие важные процессы в органах и тканях, подчеркнула специалистЧерняева.



"Как правило, после 40 лет замедляются метаболические процессы, хуже начинают выводиться из организма вредные вещества, идет перестройка тканей, снижается ферментативная активность, хуже вырабатывается инсулин", предупредила она.



В результате этих изменений человек может хуже усваивать некоторые продукты, в частности, жирные и сладкие блюда, продолжила врач.

